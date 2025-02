Romadailynews.it - Cina: approva operazioni pilota in servizi telecom a valore aggiunto di 13 aziende a investimento estero

Il ministero cinese dell’Industria e della Tecnologia dell’Informazione (MIIT) ha concesso l’zione al primo gruppo di 13 imprese aa Pechino, Shanghai, Hainan e Shenzhen perneidiunicazione a, segnando un altro importante passo avanti nell’apertura del settore dell’informazione e della comunicazione in. Secondo le informazioni rilasciate oggi dal Ministero, le imprese sono autorizzate a svolgere attivita’ diunicazione a, come l’accesso a Internet e idi informazione, in conformita’ con l’zione. Le attivita’ inerenti di queste, che sono statete pere che sono prevalentemente affiliate di note multinazionali, dovrebbero fornire ai consumatori cinesi una gamma piu’ diversificata die prodotti diunicazione.