Romadailynews.it - Cina: altri assicuratori aderiscono a piattaforma assicurativa per NEV

Oggi un totale di 22 compagnie assicurative hanno ufficialmente aderito a unadedicata a garantire una copertura adeguata per i veicoli a energia nuova (NEV) in. Si tratta del secondo gruppo diinseriti nella, secondo l’Insurance Association of China e la Shanghai Insurance Exchange. Inaugurata il 25 gennaio, laha gia’ accolto 10 compagnie di assicurazione sulla proprieta’ nel suo lotto iniziale. Per anni, i proprietari di NEV inhanno lottato con premi elevati e il rischio di vedersi negare la copertura, mentre glisono stati gravati da crescenti perdite finanziarie dovute agli elevati costi di riparazione dei NEV. A gennaio laha inaugurato le sue prime linee guida per l’assicurazione dei NEV per affrontare queste sfide.