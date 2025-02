Romadailynews.it - Cina: AG600 supera tutti i test di volo per certificazione preliminare

L’aereo anfibio cinese di grandi dimensionioggi ha completatodiper la, un passo fondamentale per raggiungere l’obiettivo delladi aeronavigabilita’, ha annunciato l’Aviation Industry Corporation of China (AVIC). L’, sviluppato in modo indipendente dalla, oggi ha completato ildi conformita’ inrelativo allo scarico di liquidi combustibili presso un centro didiper aeromobili civili nella contea di Pucheng, nella provincia nord-occidentale cinese dello Shaanxi, ha dichiarato l’AVIC. Negli ultimi due anni, il veliha effettuato fino a 2.014 movimenti diper un totale di 3.560 ore diper le missioni di, prima delladi aeronavigabilita’, ha dichiarato lo sviluppatore.