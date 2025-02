Dayitalianews.com - Ciclista sbanda e si schianta contro un muro, impatto mortale

Leggi su Dayitalianews.com

Un terribile incidente si è verificato oggi, 28 febbraio, verso le 13:00 a Monte San Giovanni Campano, in provincia di Frosinone, dove un73enne ha perso la vita dopo essersitoun. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale e i carabinieri che hanno effettuato tutti i rilievi del caso e ascoltato alcuni presente per ricostruire le dinamiche della tragedia.perde illlo della bici, morto dopo il devastanteSecondo una prima ricostruzione, il 73enne stava pedalando sulla sua bici quando, per motivi ancora da chiarire, avrebbe perso illlo del mezzondosiun. L’è stato violentissimo e le condizioni delsono apparse subito molto gravi ai soccorritori che hanno cercato in tutti i modi di rianimarlo, ma purtroppo per lui non c’era nulla da fare.