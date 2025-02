Ilgiorno.it - Ciclista dodicenne investita da un’auto finisce in ospedale

Stava pedalando nel tratto di corso Novara prossimo alla rotatoria per la frazione Piccolini quando è stata urtata da. È accaduto l’altro pomeriggio a unaresidente in città. Soccorsa dal personale medico del 118 e da un’ambulanza della Croce Azzurra di Vigevano, la ragazzina è stata trasferita al Pronto soccorso del Policlinico di Pavia, dove è stata ricoverata. Le sue condizioni non destano preoccupazione. Secondo la prima ricostruzione della Polizia locale, lapercorreva la rotatoria di corso Aldo Moro quando è stata urtata da una Opel Astra che arrivava dalla vicina rotatoria. L’impatto è avvenuto a bassa velocità ma non ha evitato che lacadesse rovinosamente a terra. In un primo momento si è temuto che le conseguenze potessero essere più gravi di quanto non si siano poi rivelate.