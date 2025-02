Sport.quotidiano.net - Ciclismo, grande attesa per il Gran Premio Giuliano Baronti

Leggi su Sport.quotidiano.net

Cerbaia di Lamporecchio (Pistoia), 28 febbraio 2025 - Saranno 130 chilometri di emozioni forti e vibranti, con un finale spettacolare tenuto conto del percorso, per il terzoche inaugura nella prima domenica di marzo la stagione juniores 2025. Un’edizione dal valore aggiunto per la presenza della Rai, quella del C.T. azzurro Dino Salvoldi, con 194 iscritti di 30 squadre, in una parola un’autentica vetrina di lusso nazionale per aprire la stagione. E’ il modo in fondo più bello e importante, per ricordare, personaggio carismatico che ha dato tantissimo alnazionale e toscano, al quale tutti hanno voluto bene e che ha lasciato un segno indelebile in questo sport. I figli Alessio e Stefano si sono superati per impegno e passione per allestire l’evento, autentica festa dello sport e del