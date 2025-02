Sport.quotidiano.net - Ciclismo, Evenepoel sul suo recupero: “Tutto procede al meglio”

Roma, 28 febbraio 2025 - Remcoalla Omloop het Nieuwsblad, sì, ma solo per allenarsi: alla vigilia della gara che aprirà la campagna delle Classiche del Nord del Belgio, il corridore della Soudal Quick-Step, con tanto di inedito baffo in viso, è stato avvistato in strada, segnale ulteriore di una ripresa sempre più vicina. Le condizioni di"La voglia di tornare è tanta: sto rispettando le tempistiche previste", queste le parole del classe 2000 che lasciano ben sperare i tifosi per un imminente ritorno in gara dopo il terribile incidente di inizio dicembre che gli causò danni e fratture all'intero lato destro del corpo. In realtà, tra allenamenti e corse nel professionismo ci passa tutta la differenza del mondo. Lo sa anche, che prima delle Classiche delle Ardenne, a meno di recuperi miracolosi, non sarà al via di alcuna gara.