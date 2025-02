Sport.quotidiano.net - Ciclismo. Bardiani Csf ancora sugli scudi in Galizia:. Marcellusi è secondo

Giornata da ricordare quella di ieri per Martin, classe 2000 della VF Group-CSF Faizanè, che nella seconda tappa della Gran Camiño inha conquistato un brillanteposto in volata sul traguardo di A Estrada alle spalle del danese Magnus Cort Nielsen. Grazie a questa prestazione,sale alposto nella classifica generale, a 14 secondi dallo stesso Cort. Nel gruppo dei migliori, composto da una trentina di atleti al traguardo, erano presenti anche Luca Covili e Luca Paletti. Queste le parole di: "La tappa si adattava bene alle mie caratteristiche e sapevo di poter fare un buon risultato, anche se c’era l’incognita della stanchezza dopo lo sforzo di due giorni fa. Nel finale eravamo in tre davanti, grazie al grande lavoro dei miei compagni, sono riuscito a impostare la volata nel migliore dei modi.