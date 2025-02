Bergamonews.it - Ciarlatani, Vittorio Feltri, Cochi e Jw Orchestra: cosa fare stasera a Bergamo e provincia

Lo spettacolo “” con Silvio Orlando al Teatro Donizetti di, l’incontro con il giornalistaa Dalmine per la rassegna “Tierra!”, lo spettacolo “Bambino Messia” ispirato al pensiero di Maria Montessori a Grumello del Monte,Ponzoni a Lovere, l’omaggio a Jannacci con la Jwal cine-teatro Gavazzeni di Seriate e altro ancora. Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nella serata di venerdì 28 febbraio.Ecco gli appuntamenti.Oggi la Rete di Quartiere Centro Sant’Alessandro è lieta di invitare piccoli e grandi, con o senza maschera alla festa di carnevale. L’appuntamento è dalle 15:30 alle 18 in via San Giorgio 1 –.Programma della festa:15:30 concerto dell’dell’IC Mazzi nella chiesa di San Giorgio16:30 merenda, giochi e spazio musicale interattivo alla Fabbrica dei SogniL’iniziativa è stata ideata nel contesto della Rete di Quartiere Centro Sant’Alessandro: le Reti di Quartiere disono gruppi composti da cittadini, rappresentanti di gruppi e servizi che hanno a cuore il bene del quartiere e si attivano per realizzarlo.