Lanazione.it - Ciak, si gira nel centro storico. Riprese anche al Santa Maria

Siena torna a trasformarsi in set. Attori, cineprese, preparazione attenta. A fare da sfondo all’ennesimosaranno alcune strade delpiù il museo civico. Tutto autorizzato dal Comune, dal 3 al 5 marzo. Le ultimeerano legate a Bollywood che aveva trasformato Piazza del Campo in un contesto multietnico quando nell’autunno scorso venneto un thriller d’azione in lingua hindi. Una mega produzione Yash Raj Films, vale a dire uno dei colossi dell’immagine che oggi possiamo avere in tutti i continenti. Poi era toccato alla pellicola sentimentale per cui sono state scelte location sia a Roma che in Toscana. Vennerote alcune scene di ’Solo Mio’ nell’ottobre scorso, sempre nel. Questa volta la produzione ha sede a Londra, si tratta della ’Impossible Factual Ltd’, una società cinematografica della Gran Bretagna.