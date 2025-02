Metropolitanmagazine.it - Ci sono Damiano David, Baustelle, The Darkness tra i nuovi singoli del 28 febbraio

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Nell’ultimo weekend carnevalesco un bouquet assortito di vari generi musicali è presente tra iin uscita nella giornata odierna del 28– Next Summer: Reduce dall’esibizione al Festival di Sanremo con Felicità e Born With A Broken Heart, il cantautore presenta il terzo singolo estratto dal suo primo album solista che ha descritto così: “A un primo ascolto, la canzone parla di un amore giovanile, una storia d’amore estiva non corrisposta. Ma a un livello più profondo, rivela una riflessione molto più ampia. È una metafora della vita: come a volte possiamo essere prigionieri di noi stessi, delle nostre paure, delle nostre insicurezze, della nostra incapacità di cambiare. La nostra incapacità di vedere il mondo e la vita da una prospettiva diversa nei momenti cruciali e determinanti dell’esistenza.