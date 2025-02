Oasport.it - Christian Scaroni: “Nelle Ardenne con ambizioni, sogno la Freccia Vallone. Al Mondiale ci penso”

E’ cominciata con il giusto colpo di pedale la sesta stagione da professionista per. Il 27enne di Brescia in questo ha già messo a centro ben tre vittorie con la maglia della XDS Astana Team: successo alla Classic Var e nei due giorni successivi tappa e classifica generale del Tour des Alpes Maritimes.Come stai?“Bene, sto bene. Quasi pronto a ripartire per la Francia con la Faun-Ardèche Classic e Faun Drome Classic”. Hai avuto un avvio di stagione straordinario, con due vittorie in pochi giorni in corse di prestigio: te lo aspettavi?“Ho sempre iniziato le stagioni bene, ma non ho mai raccolto così tanti risultati come quest’anno. Sono sempre stato vicino alla vittoria, ma senza riuscirci fino in fondo. Non mi sto ancora rendendo conto di come io abbia iniziato questa stagione, ma chiaramente l’obiettivo primario della squadra sarà quello di fare più punti possibili per salvare la licenza, ed è per questo che abbiamo cercato sin dall’inizio di essere protagonisti in più corse possibili anche senza centrare la vittoria”.