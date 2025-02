Anteprima24.it - Choc al Santuario, 44enne ascoltava confessioni dei fedeli e li assolveva ma non era un prete

Tempo di lettura: < 1 minutoImpartiva il sacramento della penitenza ad un folto gruppo diin fila. Era in uno dei confessionali,le storie dei devoti e assegnava ad ognuno pure un numero di preghiere sufficiente ad alleviarli dal peso dei loro peccati. Non era un, però, ma un operatore socio sanitario. La singolare vicenda si è verificata aldi Pompei e per l’uomo è scattata una denuncia.Ieri mattina la scoperta da parte dei carabinieri del posto fisso del. L’uomo, prossimo ai 45 anni, era in uno dei confessionali, nel pieno della sua attività. Non è bastata la vocazione alla religione, né la stola sacerdotale. Ilè stato allontanato dale denunciato per sostituzione di persona e turbamento di funzioni religiose.L'articoloaldeie lima non era unproviene da Anteprima24.