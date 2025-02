Avellinotoday.it - Chiusura della Stazione di Lacedonia sulla A16 Napoli-Canosa

A16, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, dalle 22:00 di lunedì 3 alle 6:00 di martedì 4 marzo, sarà chiusa ladi, in uscita per chi proviene da.In alternativa si consiglia di uscire alladi Vallata.