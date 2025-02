Metropolitanmagazine.it - Chiude Skype, è la fine di un’era: arriva l’annuncio di Microsoft

Leggi su Metropolitanmagazine.it

ha annunciato quella che potrebbe essere ladi. Una delle piattaforme di videochiamate più famosa al mondo potrebbe spegnersi per sempre: nella schermata di anteprima della piattaforma si legge infatti «A partire da maggio,non sarà più disponibile. Continua le tue chiamate e chat in Teams».per sempre a maggio:annuncia la migrazione su TeamsIl software nasce nel 2003:lo ha acquisito nel 2011 per 8,5 miliardi di dollari, ma senza un riscontro di successo. Nel 2017, dopo anni di tentativi di integrazione con Windows,ha lanciato Teams, una piattaforma di messaggistica. Si tratta di un software per pc e tablet che consente di parlare in tutto il mondo attraverso call uno-a-uno o attraverso chiamate di gruppo, ed è utilizzato tantissimo per il lavoro da casa.