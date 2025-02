Metropolitanmagazine.it - Chiara Nasti e Mattia Zaccagni denunciano la colf dopo un maxi furto di abiti e gioielli

laessersi resi conto della sparizione di parecchi oggetti di valore dalla loro casa. Una delle domestiche avrebbe infatti approfittato delle uscite dei coniugi per scattarsi delle foto. L’accusa arrivaaver capito che la donna era coinvolta in una serie di furti in casa del calciatore e dell’influencer.denuncia laperNon è la prima volta che i due subiscono un. Infatti il primo risale al 14 luglio, quando l’influencer si era sfogata sui social. Aveva infatti raccontato “Ci hanno rubato beni per centinaia di migliaia di euro”. Nella refurtiva segnalava oggetti quali, Rolex, scarpe e borse di lusso, e anche denaro contante. Successivamente al licenziamento della donnahanno capito di essere stati derubati di altri oggetti: un beauty case Louis Vuitton e numerosi capi Adidas e Miu Miu ancora nuovi.