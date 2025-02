Dilei.it - Chiara Ferragni splende alla Milano Fashion Week 2025: il look pitonato (e quello scollatissimo)

Dopo le tappe di New York e Londra, ecco ladedicatamoda autunno-inverno/26 approdare in quel diin una dettagliata narrazione fatta a passo svelto in passerella.A parlarci dello scenario modaiolo del futuro, però, non è soltanto la pedana ma anche il front row costellato di celebrities e volti noti in pompa magna, tutte seriamente impegnate nel fornire il proprio fondamentale contributo in quanto a stile: è questo ciò che è accaduto anche in occasione della sfilata di Roberto Cavalli, dove per ovvi motivi è stataa catturare l’attenzione generale. Insomma, poteva mai la regina delle influencer sottrarsi ad un compito tanto importante?radiosaè stata la volta di Roberto Cavalli: la visione della moda di domani di Fausto Puglisi ha trovato ispirazione in Pompei, ispirazione resa manifesta con una cascata di rosso lava ad investire la passerella di sabbia nera su abiti sottoveste con dettagli in velluto, accenti denim e pellicce leopardate, il tutto illuminato da maxi gioielli, serpenti e catene.