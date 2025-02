Velvetgossip.it - Chiara Ferragni sorprende alla Fashion Week con un audace maxi spacco e la sorella al suo fianco

Leggi su Velvetgossip.it

, l’icona della moda e imprenditrice digitale, ha fatto il suo attesissimo ritornoMilanodopo un’assenza di oltre un anno. La sua presenza non è passata inosservata; il suo outfit provocatorio ha catturato l’attenzione di tutti. La 37enne ha scelto un abito nero, caratterizzato da unsul décolleté e una gonna che lasciava intravedere le gambe. Questo look, pensato per il debutto dello stilista emergente Francesco Murano, dimostra il suo supporto verso i nuovi talenti della moda.La rinascita diDurante la sfilata,ha esibito un’aria di sicurezza e sensualità, sorridendo e interagendo con il pubblico in prima fila, dove ha condiviso lo spazio con influencer e celebrità comeBiasi e la cantante Gaia, ex concorrente di Amici.