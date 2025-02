Lanazione.it - Chianina, un’eccellenza: "Razza pregiata e delicata. Porta lustro al territorio"

Leggi su Lanazione.it

A Mario Pepi brillano gli occhi e l’espressione si apre in un sorriso luminoso quando parla della ‘Fattoria dell’Abbadia’ e della. I suoi 81 anni (che solo l’anagrafe può denunciare, visto il dinamismo e l’aspetto giovanile), insieme agli oltre 60 di lavoro, non hanno intaccato l’entusiasmo e la passione che lo animano. Sono tuttora affidati alle sue cure ben 350 capi di allevamento della pregiatissimae, sebbene faccia professione di modestia, si capisce che quella occupazione potrebbe durare per lui ancora a lungo, se non altro per l’incondizionata fiducia che gli accordano i proprietari; e questo fa di lui un’autentica autorità in materia. "Sono nato nell’azienda Ciuffi, tra Abbadia di Montepulciano e Valiano, in una famiglia di mezzadri – racconta Mario –, ho frequentato l’istituto agrario a Siena ma a 14 anni già si lavorava, con i contributi regolarmente versati.