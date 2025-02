Cultweb.it - Chi ha scoperto davvero il DNA? La storia di Rosalind Franklin è un monito

Ogni scoperta scientifica è frutto non solo dell’intuito e della perseveranza dello studioso che l’ha fatta, ma anche delle ricerche effettuate dai suoi predecessori e dal contributo dei suoi colleghi. Nel corso dellaè accaduto tuttavia più di una volta che a ricevere il merito per una determinata scoperta non fossero i loro effettivi autori, ma altri scienziati coinvolti più o meno marginalmente nello stesso progetto. È questo il caso, ad esempio, di James Watson e Francis Crick, che nel 1963 ricevettero il Premio Nobel in Fisiologia o Medicina per la scoperta della struttura a doppia elica del, in realtà frutto delle ricerche della scienziataElsie, nata a Londra nel 1920 e da sempre appassionata di chimica, fisica e matematica, nel corso dei suoi studi universitari a Cambridge si era interessata anche alla cristallografia, che sarebbe stata indispensabile per le sue future ricerche.