Chi era Olof Palme il politico svedese ucciso nel 1986 | la sua morte è ancora un mistero

è stato uno dei leader politici più influenti della Svezia nel XX secolo. Socialdemocratico, pacifista e riformista, ha ricoperto la carica di Primo Ministro in due distinti periodi, dal 1969 al 1976 e dal 1982 fino al suo assassinio, avvenuto nel.Nato il 30 gennaio 1927 a Stoccolma, in una famiglia benestante, studia negli Stati Uniti presso il Kenyon College in Ohio. Qui subisce le influenze democratiche e quelle del movimento della lotta per i diritti civili. Una volta tornato in Svezia, poi, si laurea in giurisprudenza all’Università di Stoccolma.Per muovere i primi passi nella politica, però, deve attendere il 1953. In quell’anno, infatti, diventa segretario personale del Primo Ministro Tage Erlander. Un’occasione per dimostrare il suo valore chenon si lascia sfuggire.