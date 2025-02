Cultweb.it - Chi è Frank Gehry, l’architetto che “piegava” i palazzi

Leggi su Cultweb.it

è uno degli architetti più influenti e innovativi del XX e XXI secolo. Nato a Toronto, in Canada, e naturalizzato statunitense, è riuscito a rivoluzionare l’architettura contemporanea con il suo stile decostruttivista, caratterizzato da forme fluide, materiali non convenzionali e strutture avveniristiche. In questo modo la sua opera ha ridefinito il concetto stesso di spazio architettonico, trasformando edifici in vere e proprie sculture urbane.Trasferitosi con la famiglia a Los Angeles negli anni ’40, studia architettura presso la University of Southern California per poi specializzarsi in urbanistica alla Harvard Graduate School of Design. Dopo varie esperienze, nel 1962 finalmente fonda il proprio studio,Partners, LLP. I primi anni della sua carriera sono caratterizzati da progetti residenziali e commerciali, grazie ai quali può sperimentare soluzioni innovative e materiali industriali come il compensato, il cartone e il metallo ondulato.