Chi è Anna Zhang vincitrice di MasterChef 2025

ha decretato il suo vincitore nella serata di giovedì 27 febbraio, quando è andata in onda l'ultima puntata del programma su Sky Uno e in streaming su NOW TV. I giudici Bruno Barbieri, Antonino Cvacciuolo e Giorgio Locatelli hanno premiato la determinazione, la creatività e la tecnica diYi Lan, che ha avuto la meglio su Jack, content creator di Cesano Boscone, e Simone, imprenditore edile di La Morra. Chi è(Yi Lan)Yi Lan, o, 32 anni, è una consulente di moda nata a Milano ma risiede a Venezia. Di lei sappiamo che i suoi genitori tanto la desideravano sono emigrati in Italia dalla Cina per avere un’altra figlia, perché nel Paese di origine c’era la ‘legge del figlio unico’. Dopo un percorso nel mondo del lusso come sales manager, durante la pandemia ha deciso di seguire la sua vera passione: la cucina.