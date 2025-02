Iodonna.it - Chi cerca trova... È andata così con l'abito da sposa ultrafirmato ritrovato in un thrift shop a meno di 20 dollari.

Leggi su Iodonna.it

Chi, spesso anche quello che non stavando. Deve esserepiù ocon l’dafirmato Vera Wang di Carrie Bradshaw. Il vestito, infatti, è stato rito in undella catena americana Goodwill da una creator del web che di certo non si aspettava dirlo proprio lì e, soprattutto, non adi 20. Sarah Jessica Parker: altezza, look, “Sex and the City”, amori guarda le foto L’di Carrie Bradshaw a 19Undacome quelli tra cui Carrie Bradshaw deve scegliere perre Mr.