Chi c’era nel confessionale Choc in chiesa la scoperta nel santuario di Pompei

Un’incredibile vicenda si è verificata aldi, dove un uomo di 45 anni, residente a Trecase e operatore sociosanitario di professione, è stato sorpreso mentre raccoglieva confessioni nei confessionali della basilica. L’uomo, senza alcuna autorizzazione e senza essere un vero sacerdote, ha ingannato numerosi fedeli, ascoltando le loro storie e assegnando preghiere come penitenza. Ora dovrà rispondere delle accuse di sostituzione di persona e turbamento di funzioni religiose.La sua messinscena è stata smascherata dai carabinieri, intervenuti dopo essere stati allertati dal personale della, insospettito dalla presenza di una figura in abito talare mai vista prima nel. Al momento del controllo, il falso prete aveva già ascoltato diverse confessioni e davanti a lui si era formata una lunga fila di fedeli in attesa.