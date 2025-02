Che succede ora a Gaza? La tregua in bilico e lo scontro Israele-Hamas sugli ostaggi | Liberi tutti solo con la fine della guerra

Leggi su Open.online

Sono in corso al Cairo i negoziati trasulla prossima fase del cessate il fuoco a. Ma le parti sembrano essere molto distanti sulla prosecuzionedopo la conclusionecosiddetta prima fase, che ha visto il rilascio da parte didi 33israeliani, tra vivi e morti, in cambioliberazione dalla carceri israeliane di migliaia di detenuti palestinesi, del progressivo ritiro di Idf dalla Striscia e dell’ingresso di aiuti umanitari ingenti. Fonti egiziane hanno riferito a Reuters chepunterebbe a ottenere una proroga di sei settimane (42 giorni)prima fase. Si continuerebbe insomma con la liberazione di pochialla settimana, come nell’ultimo mese e mezzo, senza l’«upgrade» verso il ritiro completo di Idf dalla Striscia.