Che forma ha l'universo? I matematici stanno provando a definirla (ma è complicato)

ha una? E se sì, quale? Da millenni, filosofi e scienziati cercano di rispondere a questa domanda fondamentale. Mentre la Terra è una sfera e il piano su cui camminiamo appare piatto, la struttura dell’intero cosmo potrebbe essere molto più complessa. Gli astronomi esplorano questa possibilità attraverso la topologia, una branca della matematica che studia le proprietà geometriche degli spazi. Negli ultimi decenni, ricerche sempre più avanzate hanno cercato di individuare indizi cosmologici sulla reale conzione del.Quando osserviamo il cielo, percepiamo uno spazio tridimensionale, ma la sua verapotrebbe essere più sofisticata. Il cosmo potrebbe essere infinito o chiuso su sé stesso, come la superficie di una sfera o di una ciambella. Per comprendere questa struttura, gli scienziati utilizzano la radiazione cosmica di fondo (cosmic microwave background o CMB in inglese), la luce residua del Big Bang che permea