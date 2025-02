Dilei.it - Che Dio ci aiuti 8, Elena Sofia Ricci e Francesca Chillemi sono tornate. Ma qualcosa non va

Su Rai 1 ha debuttato Che Dio ci8. Ormai la protagonista è in tutto e per tutto Suor Azzurra, alias. Anche se sempre super visionata dall’inossidabile Suor Angela, ossia la mitica. I fan della serie non vedevano l’ora di vederle, ma c’èche non va. La loro presenza in scena non è equilibrata.Che Dio ci8, Suor Azzurra è già in difficoltàChe Dio ci8 non poteva esordire che sul podio degli ascolti tv ottenendo ben il 22,8% di share. Il primo episodio della ottava stagione si intitola Un nuovo inizio e non è un caso, perché tutto è cambiato. Suor Azzurra si è trasferita a Roma, perché in missione per conto di Suor Angela (). Infatti, è stata mandata a occuparsi delle ragazze di una casa-famiglia a Roma: “La Casa del Sorriso”.