Sbircialanotizia.it - Che Dio ci aiuti 8, anticipazioni: tutte le sorprese della seconda puntata del 6 marzo 2025

Leggi su Sbircialanotizia.it

È buffo come ci si affezioni a certi personaggi di finzione, vero? Non appena riprende la serie, ci sembra che tornino vecchi amici pronti a bussare alla porta di casa con quelle loro storie intricate, cariche di piccole grandi sfide quotidiane. E in Che Dio ci8, protagonista indiscussa resta Suor Azzurra, interpretata da . L'articolo Che Dio ci8,ledel 6è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.