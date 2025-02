Oasport.it - Charles Leclerc ammette: “Abbiamo faticato con il bilanciamento negli ultimi due giorni”

Leggi su Oasport.it

non si è nascosto dietro un dito nella conferenza stampa, in chiusura dei test di F1 in Bahrain. Il monegasco ha girato al mattino con la sua Ferrari in questo day-3, ottenendo la miglior prestazione, ma non c’è grande soddisfazione stando a quanto detto dal pilota del Principato, leggendo anche tra le righe delle sue parole.“Sinceramente è un po’ difficile fare dei confronti col passato perché quest’anno in Bahraintrovato condizioni molto diverse. Devo dire però che sia ieri pomeriggio che stamattinafatto un po’ di fatica a trovare ilcon la macchina“, ha ammesso.Un concetto espresso più volte da, quando gli è stato chiesto di stilare una sorta di griglia di partenza al termine di queste prove: “Preferirei aspettare prima di sbilanciarmi, ci sono stati dei problemi con ildella vettura.