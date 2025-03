.com - “C’è vita dopo gli anni: creare una nuova quotidianità”, nuovo approfondimento con Danyla De Vincentiis

Con l’avanzare dell’età, molte persone tendono a ritirarsi dallasociale, accettando l’isolamento come inebile. Tuttavia, la terza età può e deve essere vissuta come una fase ricca di opportunità. “Il giovane cammina più veloce dell’anziano, ma l’anziano conosce la strada”, recita un proverbio.La dottoressaDe, psicologa e parent coach, a Radio Roma News sul canale 14 del digitale terrestre ha voluto sottolineare l’importanza di dare valore a questo periodo della: “Ci si ritrova con tantissimo tempo a disposizione. La chiave è decidere come utilizzarlo”.Chi ha dedicato lasolo al lavoro può trovarsi smarrito, con sintomi depressivi. La soluzione? Ricostruire lanuove abitudini, non chiudersi. “L’isolamento dell’anziano è auto-generato”, avverte la dottoressa.