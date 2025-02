Iodonna.it - C’è un palcoscenico parallelo alle passerelle della Milano Fashion Week 2025, ed è quello che si snoda lungo le strade della città

Lo street style non è solo un fenomeno di costume, ma un laboratorio di stile in tempo reale. Un flusso continuo di ispirazioni che unisce editor, buyer, influencer e celebrity nella ricerca delle tendenze emergenti. Ecco otto outfit di tendenza a cui ispirarsi dallo street style.Blazer di stagioneIl blazer di stagione si concede pattern e micro stampe, qui doppiopetto e a fiori. Leggi anche ›25/26 street style: chi è In e chi è Out Giallo burroOde al giallo burro, il colore più In del momento.Total black romanticoUn total black romantico, con camicia con fiocco e scarpa con tacco.Giacca in suede SeventiesLa giacca in suede Seventies ben si sposa con i jeans wide leg e brine a punta squadrata.