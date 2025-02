Ilgiorno.it - C’è chi dice no alla M5 e sceglie la ferrovia: "Meno spese e disagi"

Per il Coordinamento dei comitati cittadini il potenziamento delle lineerie costadella M5, non creao con i cantieri ed è più efficiente. "Il prolungamento della metropolitana a Monza è questione annosa e controversa - ricorda il portavoce Giorgio Majoli (nella foto) -. Negli ultimi 40 anni veniva escluso anche dstessa MM, in quanto non ritenuto competitivo con la. Monza è attraversata da diverse linee che a partire da Milano formano in città una sorta di Y, portando a Seregno, Como, Chiasso, Lugano (a ovest), con diramazione verso Saronno e l’aeroporto di Malpensa; Lecco/Sondrio e la Valtellina (a est), con diramazione verso Bergamo e il previsto prolungamento all’aeroporto di Orio al Serio; verso Lecco attraverso Besana Brianza (al centro)". Il servizio per ogni singola linea potrebbe essere migliorato senza grossi investimenti, mediante la realizzazione delle fermate a nord-ovest di Monza (viale Elvezia), a nord-est (quella in via Einstein già in itinere) e a sud (tra via Borgazzi e la A52).