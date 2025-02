News.robadadonne.it - “C’è ancora chi spera che torni con Bonolis” Angelo Madonia sulla compagna Sonia Bruganelli

Leggi su News.robadadonne.it

Dopo la turbolenta chiusura anticipata della sua esperienza a Ballando con le stelle, dove gareggiava in coppia con Federica Pellegrini prima di essere sostituito,ha parlato con Caterina Balivo, ospite de La volta buona, del suo attuale rapporto con, con cui ha iniziato una relazione circa 12 mesi fa.“Dopo un anno insieme siamoin crescita, un rapporto bellissimo – ha detto il ballerino, ex di Ema Stokholma – Non abbiamo ballato insieme per proteggere la nostra relazione. La macchina di Ballando ti avvolge sotto tutti i punti di vista e ho cercato anche io di contribuire. Siamo una famiglia allargata, abbiamo vissuto le nostre vite, lei con tre figli e io con due bimbe, ma non è faticoso. Quando c’è il bene, c’è una relazione sana non c’è fatica”.Non nega, però, di sentirela presenza dell’ex marito di lei, Paolo, soprattutto da parte del pubblico, mentre per lui non è un problema: “Cè chichecon Paolo