Lanazione.it - Cavalieri, grinta e gioco. Serve il colpo a Padova

Leggi su Lanazione.it

Una squadra reduce da una sconfitta esterna contro la capolista Parabiago, con i lombardi impostisi per 44-22. Ma che occupa comunque la quinta posizione di classifica nel girone 1 (con 35 punti) e che sarà a maggior ragione determinata a riscattare l’ultimo passo falso. E’ l’identikit del Petrarca, la compagine che iUnion dovranno affrontare dopodomani in una trasferta impegnativa. Si tratta della formazione "B" del Petrarca campione d’Italia in carica e nel match che inizierà alle 14:30 di domenica (valido per la tredicesima giornata del campionato di Serie A 2024/25) gli uomini di Alberto Chiesa dovranno trovare un’ulteriore carica motivazionale ricordando l’epilogo della gara d’andata. Un girone fa, al Chersoni, capitan Puglia e compagni riuscirono a rimontare uno svantaggio di ben 24 punti e a passare avanti a pochi minuti dalla fine, compiendo una rimonta dai toni epici vanificata in extremis da undi reni dei rivali (vittoriosi per 30-29).