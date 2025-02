Anteprima24.it - Cava de’ Tirreni, scuola ‘San Pietro’ a energia quasi zero

Tempo di lettura: < 1 minutoFinanziato con 1.210.880,40 euro dal Gse (Gestore dei Servizi Energetici) del Ministero dell’economia e delle finanze, il progetto dell’Amministrazione Servalli di trasformazione del plesso scolastico della frazione San Pietro, dell’I.C. “San Nicola”, in “edificio a”.Gli interventi previsti riguardano il miglioramento dell’isolamento termico dell’intera struttura, la sostituzione degli infissi, degli impianti di illuminazione e di climatizzazione con un avanzato sistema di controllo e gestione. Sarà, inoltre, installato un impianto fotovoltaico per la produzione ditermica.“In questi anni abbiamo messo in piedi un imponente lavoro di salvaguardia, ristrutturazione e ricostruzione del patrimonio edilizio scolastico comunale che era praticamente al collasso per un importo di circa 10 milioni di euro – afferma il Sindaco Servalli – partendo dal completo rifacimento delle scuole di Santa Lucia e di Passiano che erano inagibili.