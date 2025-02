Ilrestodelcarlino.it - Cau, più accessi ai Pronto Soccorso: "Pazienti e costi in aumento"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

I dati del primo anno di attività del Cau di Ravenna, e dei primi sei mesi di quelli di Faenza e Lugo, parlano chiaro: con l’apertura dei Centri di assistenza e urgenza glidei codici bianchi e verdi aidel territorio non sono diminuiti, anzi. Per quanto riguarda il dato provinciale, a fronte di 92.171alnel 2023, nel 2024, con il Cau di Ravenna aperto il 22 gennaio, quello di Faenza aperto il 10 giugno e quello di Lugo in funzione dal 17 dello stesso mese, sono stati 94.614 (+2,7%). Nel complesso, tra Cau e, glisono aumentati del 70,1%. Andando a vedere i dati scorporati, a Ravenna nell’anno dell’apertura del Cau al Cmp glialsono passati da 49.017 a 49.700 (+1,4%). Nel complesso, tra Cau e Ps, glisono aumentati del 53,2%.