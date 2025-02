Sport.periodicodaily.com - Catanzaro vs Reggiana: le probabili formazioni

Gara valida per la ventottesima giornata del campionato italiano di Serie B 2024/2025. I calabresi vogliono mantenere il quarto posto appena conquistato, mentre gli emiliani cercano punti pesanti per mettere al sicuro la salvezza.vssi giocherà domenica 2 marzo 2025 alle ore 15 presso lo stadio Ceravolo.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREVittoria pesantissima quella ottenuta dai calabresi che nell’ultima uscita hanno sbancato il campo dello Spezia terzo in classifica. Un successo che vale doppio visto che è valso il quarto posto in solitaria scavalcando la Cremonese. La squadra di Caserta è in grande fiducia, come dimostrano le quattro vittorie nelle ultime cinque, e punta a ripetere la stagione scorsa quando arrivò in semifinale playoff.I granata, invece, continuano a balbettare e faticano a dare la spallata decisiva per la salvezza.