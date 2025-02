Sport.quotidiano.net - Castro "Abbiamo recuperato con rabbia"

Si sblocca. E Ndoye, spiegate le ali non si ferma più. L’argentino rimette in piedi la gara, Ndoye ribalta il Milan, firmando in un colpo solo il sorpasso a rossoneri e Fiorentina, che vale il sesto posto e l’Europa. La rimonta continua con il marchio di fabbrica dei rossoblù: perchè quella sui rossoneri è l’ennesima rimonta vincente, dopo l’ultima casalinga sul Torino, frutto di un Bologna che non molla mai. "Che spettacolo, questa ce la siamo proprio meritata. Sono tre punti frutto del fatto che noi squadra siamo un tutt’uno con la nostra gente, la società e l’ambiente". Frutto del gioco, di un Bologna che è gruppo al cospetto delle individualità rossonere. "Partita meravigliosa", ribatte Ndoye, che ha gli occhi lucidi a bordo campo e si gode la festa della sua gente, "Siamo speciali,qualcosa dentro".