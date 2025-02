Inter-news.it - Caso Lautaro Martinez, giustizia sportiva? Chiamatelo ‘accanimento mediatico’

Ilha assunto contorni grotteschi. Una bestemmia pronunciata nel post-partita di Juventus-Inter del 16 febbraio è diventata, in pochi giorni, il tema dominante del calcio italiano.PRESSIONE MEDIATICA – La procura federale si è mobilitata, ha analizzato filmati, ha chiesto materiale a DAZN e, dopo due giorni di visione, ha trovato l’audio incriminato della bestemmia dinel post-partita di Juventus-Inter. E ora? Nessuna squalifica. Solo una multa, se l’Inter e il giocatore decideranno di patteggiare. Il punto non è la bestemmia in sé, ma il modo in cui questoè stato trattato rispetto ad altri. Perché lasi è attivata con così tanto zelo solo in questo? Perché nessuno ha mosso un dito in altri episodi simili, anche recenti? È evidente che il nome “” abbia fatto scattare un’attenzione spropositata, come se si cercasse con insistenza un motivo per macchiare la sua immagine e metterlo in difficoltà.