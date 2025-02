Ilrestodelcarlino.it - Case popolari, bando a Meldola. C’è tempo fino al 28 marzo

Il Comune diha indetto il nuovoper l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica per il 2025. Il termine per la presentazione delle domande è fissato alle 12 del 28. Possono presentare la domanda i cittadini con residenza o sede dell’attività lavorativa ache abbiano mantenuto stabilmente la residenza o la sede dell’attività lavorativa in regione nell’ultimo triennio. In caso di cittadinanza non comunitaria il richiedente dev’essere, inoltre, in possesso di permesso di soggiorno europeo di lungo periodo oppure di permesso di soggiorno di durata almeno biennale, unitamente all’attestazione di una regolare attività lavorativa, subordinata o autonoma. È richiesta un’attestazione Isee anno 2025 non superiore a 17.428,46 euro e il possesso di un patrimonio, mobiliare ed immobiliare, entro determinati limiti meglio specificati neldi concorso disponibile sul sito del Comune al link: www.