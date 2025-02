Ilgiorno.it - Case Aler ai proprietari: "Assist ai nullafacenti. Pronti a dar battaglia"

"Il tema vero è tutelare chi ha bisogno di una casa popolare. E se si vuole ragionare sul bisogno di una famiglia è evidente che conta soltanto il valore delle proprietà immobiliari, non il dato chilometrico". Carmela Rozza, consigliera regionale del Pd, commenta così l’accordo raggiunto da Fratelli d’Italia e Lega sul nuovo regolamento delle assegnazioni degli alloggi pubblici: come già riportato, in occasione della legge di revisione normativa ordinamentale, salvo sorprese dell’ultima ora, il centrodestra approverà una modifica al regolamento che consentirà anche a chi abbia una casa di proprietà di chiedere un alloggio popolare, a patto che la casa di proprietà sia distante almeno 10 chilometri dal Comune nel quale si chiede di beneficiare dell’edilizia pubblica e, ovviamente, che il possesso di tale casa non faccia salire l’Isee oltre la soglia massima prevista per accedere all’edilizia pubblica.