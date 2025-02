Ilrestodelcarlino.it - Case a Bologna, ancora boom di prezzi: dove costa di più

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 28 febbraio 2025 – Aumentanodellebolognesi. Nel primo semestre 2024, i dati elaborati da Tecnocasa Group dicono che le quotazioni degli appartamenti in centro storico sono incrementatedel +6,1 per cento, fino a toccare i 5.000 euro al metro quadro nelle soluzioni ristrutturate in prossimità di piazza Maggiore. Dunque, la decisione del Comune didi monitorare il cambio d’uso da residenziale a turistico ricettivo e di stabilire la metratura minima di 50 mq per gli immobili da destinare a questa finalità non hasortito effetti sul mercato, anche se i potenziali acquirenti sono diventati più prudenti. Intorno alla stazione, invece, siamo attorno ai 3.000 euro al metro quadro. Nella prima parte del 2024, hanno acquistato prevalentemente giovani aiutati dai genitori.