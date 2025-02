Lettera43.it - Carta dedicata a te 2025: quando arriverà la prossima ricarica

Laa te è una misura sociale destinata alle famiglie in difficoltà economica, che offre un sostegno economico di 500 euro per l’acquisto di beni di prima necessità, carburanti o abbonamenti ai mezzi pubblici. Introdotta nel 2023, questaè stata pensata per famiglie con un Isee inferiore a 15 mila euro e viene assegnata attraverso una collaborazione tra Inps, Comuni e Poste Italiane. Nel, laa te rimarrà attiva, ma con alcune modifiche. Il budget per quest’anno è stato ridotto rispetto al passato, il che potrebbe comportare una riduzione dell’importo del contributo o l’accesso a un numero inferiore di famiglie. Sebbene la misura sia confermata, bisognerà attendere un decreto attuativo che stabilisca le regole definitive, tra cui l’importo esatto e la lista degli acquisti ammissibili.