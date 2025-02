Sport.quotidiano.net - Carrarese: le ultime. I grigiorossi ritrovano Vazquez. Arbitra Tremolada di Monza

Leggi su Sport.quotidiano.net

Sarà la prima assoluta tra Paridee la. Il fischietto della sezione diè stato a chiamato a dirigere gli azzurri per la prima volta in carriera nella sfida di domani con la Cremonese. La squadrale sarà completata dagli assistenti Claudio Barone di Roma 1 e Ivan Catallo di Frosinone, dal quarto ufficiale Marco Di Loreto della sezione di Terni mentre al Var ci sarà Federico La Penna di Roma 1 e all’Avar Oreste Muto di Torre Annunziata., invece, ha giàto due volte la Cremonese, ma nella stagione passata e sempre allo stadio Zini col bilancio di due vittorie per i: una in Coppa Italia contro il Cittadella e l’altra in campionato contro il Cosenza. Cremonese che, a meno di colpi di scena dell’ultim’ora, dovrebbe tornare a schierare a Carrara il proprio leader tecnico, oltre che capocannoniere della squadra con 9 gol, Franco