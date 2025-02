Lanotiziagiornale.it - Caro bollette, un decretino da 3 miliardi: già bocciato dalle opposizioni

Leggi su Lanotiziagiornale.it

Un pannicello caldo della durata di 90 giorni, una marea di esclusi (famiglie non poverissime alle micro imprese familiari) e tanti “auspici” che i prezzi scendano. Sono le armi con le quali il governo Meloni ha deciso di affrontare lo tsunami del. È il contenuto del decreto varato ieri dal valore di 3, 1,6 destinati alle famiglie (più povere) e il resto alle imprese energivore (il pannicello). A tutti gli altri nada.Meloni ricorre al solito video per sfuggire le domandeA illustrare il provvedimento l’alter-ego virtuale della premier Giorgia Meloni, la quale lo ha presentato con l’ormai solito video diffuso dopo il Cdm. “Con questo intervento le famiglie con un reddito Isee fino a 25 mila euro, quindi la stragrande maggioranza, potranno contare nel prossimo trimestre su un sostegno di circa 200 euro se ne faranno richiesta”, ha declamato la premier virtuale, “un contributo che salirà a oltre 500 euro per chi ha già i requisiti per il bonus sociale, quindi i nuclei con un Isee fino a 9.