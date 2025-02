Secoloditalia.it - Caro bollette, la faccia tosta di Conte: parla di “decretino” e dimentica che la voragine in cassa si deve a Superbonus e Rdc

, ladilo spinge a formulare dichiarazioni e attacchi che lasciano il tempo che trovano. Perché ce ne vuole di coraggio, dopo lo scempio perpetrato col, per andare a disquisire e insultare l’impegno che non è solo emergenziale, ma strutturale, che il governo ha messo in campo stanziando un provvedimento approvato in Consiglio dei ministri: 3 miliardi di euro per fronteggiare il. Ma si sa: Giuseppe, leader della frastagliata e terremotata galassia pentastellata, ne ha dida ostentare all’occorrenza. E così, passato un colpo spugna sulla video denuncia che FdI ha postato sulle sue pagine social attraverso un filmato che mette insieme la beffa parcellizzata in diversi interventi in cui il presidente del Movimento 5 Stelle sponsorizzava e rivendica l’ideona del110%, Giuseppi torna (al disperato) contrattacco.