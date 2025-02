Ilrestodelcarlino.it - Carnevale, mondo ’alla rovescia’. E fiaccolata tramandata da 500 anni

Per la fine dela Fiumalbo convivono sia una tradizione di oltre 5 secoli che una alla seconda edizione. Stiamo parlando della storicache si tiene addirittura dal 1512 che tradizionalmente chiude il periodo die della sfilata "Elalla Rinverscia" (ilalla rovescia) riproposta dopo il successo del 2024. Si inizia domenica 2 marzo proprio con la sfilata che anche quest’anno avrà come tema quello delal contrario: "per un pomeriggio – dicono gli organizzatori – tutto sarà capovolto: ruoli, gerarchie, compiti e caratteristiche. Vi aspettiamo dalle ore 15 nel centro storico di Fiumalbo per vivere insieme a noi questo spettacolo di goliardia!". La sfilata di allegorie rievocherà quel giorno in cui nel medioevo l’ordine sociale si invertiva: l’uomo porta il somaro, il sindaco diventa spazzino, il cane ha un guinzaglio di salsiccia, virtù e vizi si invertono ecc.