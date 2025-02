Quifinanza.it - Carnevale di aumenti, fare festa costa troppo con i prezzi di costumi e coriandoli

Tra maschere,, dolci tradizionali e festeggiamenti, quest’anno ilsegna un incremento dei costi medi del 5% rispetto al 2024. Come di consueto, l’Osservatorio Nazionale Federconsumatori ha monitorato l’andamento deidi prodotti alimentari,e accessori tipici del, nonché le spese per organizzare feste a tema con amici e familiari. I maggiori rincari sono per l’affitto della sala e il buffet (+8%) nel caso di feste private, oltre a un incremento sui(+9% per gli adulti, +8% per i bambini) e sui dolci tradizionali (+6% per le frappe).Bombolette ein aumentoTra le tendenze per il 2025, iispirati ai cartoni animati e alle serie tv più popolari tra adulti e bambini sono particolarmente in voga. Tuttavia, come spiega Federconsumatori, l’alto costo deista spingendo sempre più persone a ricorrere allo scambio tra amici o ad acquistare opzioni economiche online.