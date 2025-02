Teleclubitalia.it - Carnevale a Giugliano: la parata per le vie del centro, l’ambiente al centro

Leggi su Teleclubitalia.it

Unadi gioia, colori, suoni e travestimenti per ilorganizzato dall’associazione SetMeFree. Come ogni anno diverse le scuole coinvolte che hanno preso parte alla sfilata con abiti creativi rivolti al rispetto della natura e ad incentivare l’ecologia. Dal primo Circolo Didattico in Piazza Gramsci è partita la. Un fiume di .L'articolo: laper le vie delalTeleclubitalia.